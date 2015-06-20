Маккейн: Зависимость ЕС от российского газа имеет влияние на решения по санкциям
Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн считает, что зависимость многих стран Европейского Союза от поставок природного газа из РФ имеет влияние при принятии решений о введении санкций против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.
Маккейн отметил, что пророссийские боевики на Донбассе ежедневно, ежечасно нарушают Минские соглашения.
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“Владимир Путин может продолжить стратегию «откусывания» малых кусочков Украины, и поэтому наша позиция заключается в том, чтобы ужесточать санкции...
Но я должен быть очень откровенным - зависимость европейских стран от российских энергоносителей является тем фактором, который определяет, по моему мнению, какие решения они (страны) будут принимать относительно санкций”, - подчеркнул сенатор.
Также Маккейн обратил внимание, что США имеют возможность поставлять природный газ в Украину и страны Европы.
“Сенатор Баррасо отметил, что мы имеем возможность поставлять природный газ для нужд населения Украины и всей Европы в течение двух лет в том случае, если мы будем делать правильные вещи”, - сказал Маккейн, не уточнив, какими именно путями возможно экспортировать газ из США в Европу.
При этом сенатор добавил, что важнейшим приоритетом сотрудничества с Украиной для США остается оказание военной помощи.
Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве сенатор США от Республиканской партии Джон Баррасо заявил, что Конгресс США продолжит работать над упрощением условий экспорта энергоносителей в ЕС и Украину для уменьшения их зависимости от российских энергетических ресурсов.