Маккейн: Зависимость ЕС от российского газа имеет влияние на решения по санкциям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Маккейн отметил, что пророссийские боевики на Донбассе ежедневно, ежечасно нарушают Минские соглашения.

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“Владимир Путин может продолжить стратегию «откусывания» малых кусочков Украины, и поэтому наша позиция заключается в том, чтобы ужесточать санкции...

Но я должен быть очень откровенным - зависимость европейских стран от российских энергоносителей является тем фактором, который определяет, по моему мнению, какие решения они (страны) будут принимать относительно санкций”, - подчеркнул сенатор.

Также Маккейн обратил внимание, что США имеют возможность поставлять природный газ в Украину и страны Европы.

“Сенатор Баррасо отметил, что мы имеем возможность поставлять природный газ для нужд населения Украины и всей Европы в течение двух лет в том случае, если мы будем делать правильные вещи”, - сказал Маккейн, не уточнив, какими именно путями возможно экспортировать газ из США в Европу.

При этом сенатор добавил, что важнейшим приоритетом сотрудничества с Украиной для США остается оказание военной помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве сенатор США от Республиканской партии Джон Баррасо заявил, что Конгресс США продолжит работать над упрощением условий экспорта энергоносителей в ЕС и Украину для уменьшения их зависимости от российских энергетических ресурсов.