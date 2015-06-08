Украина и Грузия совместно будут отмечать юбилеи Вербицкого, Леси Украинки и Гурамишвили

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, совместные мероприятия по празднованию юбилейных дат предусмотрены Планом совместных мероприятий Минкультуры Украины и Министерства культуры и охраны памятников Грузии на 2015-2018 годы.

Документ сегодня подписали вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко и министр культуры и охраны памятников Грузии Михеил Гиоргадзе.

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Документ заключен во исполнение Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Грузия о культурном сотрудничестве от 13 апреля 1993 года, а также Программы культурного сотрудничества между Кабинетом министров Украины и исполнительной властью Грузии на 2002-2004 годы от 17 июля 2002 года.

Документ предусматривает, в частности, проведения совместных мероприятий в Украине и Грузии с целью празднования выдающихся дат - 200-летия со дня рождения Вербицкого, 310-летия со дня рождения Гурамишвили в 2015 году и 145-летия со дня рождения Леси Украинки в 2016 году.

Также планом предусмотрено проведение в 2017 году Дней культуры Украины в Грузии, и Дней культуры Грузии в Украине в 2018 году.

В соответствии с планом, министерства культуры двух стран будут обмениваться опытом в области искусствоведения и культурного менеджмента (путем обмена экспертами); будут способствовать налаживанию непосредственного сотрудничества между учреждениями в области охраны культурного наследия и обмена публикациями, опытом, информацией и экспертами.

Предусматривается сотрудничество между музеями обеих стран и содействие организации выставок из музейных фондов. Планом предусмотрено взаимодействие в рамках платформы регионального сотрудничества «Киевская инициатива»; обмен опытом участия в европейских культурных программах, в частности в программе Европейского Союза «Креативная Европа».

В сфере литературы Украина и Грузия установят прямое сотрудничество между Национальным союзом писателей Украины и Домом писателей Грузии. Для активизации литературного обмена будет издана антология современного украинского рассказа, переведенная на грузинский язык, и антология современного грузинского рассказа, переведенная на украинский язык. Пройдут презентации переводов украинских и грузинских произведений в Киеве и Тбилиси.

Кроме того, документом предусмотрено содействие сотрудничеству в области кинематографии, организация недель кино Украины в Грузии и Грузии в Украине, совместного кинопроизводства.