В Грузии назвали назначение Саакашвили главой Одесской области важным прецедентом в мировой практике

Один из лидеров Единого национального движения Грузии Георгий Вашадзе считает очень важным, чтобы грузинская команда в Украине показала достойный результат и в Украине наконец началась волна значительных реформ, пишет Грузия-Online.

По словам Вашадзе, назначение Михаила Саакашвили губернатором Одесской области является важным прецедентом в мировой практике, и это даст Грузии много позитивного.

Что касается гражданства Саакашвили, то Вашадзе считает, что от правительства зависит, будет ли ему предоставлено двойное гражданство.

Читайте такжеСаакашвили анонсировал масштабные кадровые перестановки в руководстве Одесчины"Это, конечно, та тема, на которую общественности должно дать ответ правительство, что они собираются делать - разрешат ли Михеилу Саакашвили иметь двойное гражданство. Они должны ответить, и после этого последуют наши комментарии и реагирование", - подчеркнул Вашадзе.

"Законодательство Грузии предусматривает двойное гражданство и, соответственно, это вполне возможно, так что очень многое зависит от политического решения власти. Сам Михеил Саакашвили ни к кому не будет обращаться с заявлением по поводу лишения гражданства Грузии", - отметил он и добавил, что говорить о прекращении полномочий Саакашвили в качестве председателя партии рано - "это зависит от действия властей".