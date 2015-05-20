Законы 2898 и 2899 - самая большая авантюра года и технический дефолт Украины - депутат

11:08, 20 мая 2015
Политика
5695 0

В Раде раскритиковали законы о праве правительства не платить по внешним долгам страны

REUTERS

Законы, предоставляющие правительству право не платить по внешним долгам страны частным кредиторам, фактически объявляют технический дефолт Украины, - уверен сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Такая позиция Украины, по мнению депутата, отвернет внешних кредиторов и поставит страну в зависимость от одного кредитора – МВФ, который сможет диктовать свои условия предоставления займов.

По словам Бондаря, законы не рассматривались ни в комитетах, ни во фракциях. Депутаты даже не успели понять, за что голосовали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter