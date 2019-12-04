Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО - нардеп опубликовал текст заявления без ошибки

В заявлении ВР отмечается, что Украина является фактически восточным рубежом НАТО и "вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

Нардеп от партии "Слуга народа", председатель Постоянной Делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной Рады опубликовали не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли парламентарии, и обнародовал корректный текст.

Об этом Чернев написал на своей странице в Facebook.

"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра", - говорится в сообщении.

В опубликованной на сайте версии заявления отмечается, что Верховная Рада призывает президента Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

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В новом тексте (опубликованном Черняевым) такой фразы уже нет.

Вместе с тем, в обновленном варианте украинский парламент выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину в октябре 2019 и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

В то же время, в правильном заявлении Рада призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству".

В двух версиях проекта постановления напоминается, что Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса и "вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

Это заявление Верховной Рады на заседании 3 декабря поддержали 284 народных депутата.

В опубликованном на сайте ВР заявлении сказано, что сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса и своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности на всем трансатлантическом пространстве.

"После Бухарестского саммита Североатлантического альянса в 2008 году Украина добросовестно выполняла Годовые национальные программы Украина-НАТО, которые по состоянию на сегодняшний день уже не соответствуют решимости государства и уровню амбиций украинской власти на пути евроатлантической интеграции Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора предусмотрена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и не снимает с повестки дня возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе.