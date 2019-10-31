Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и получению ПДЧ - Зеленский

Президент надеется, что «прогресс Украины в воплощении норм, принципов и норм стандартов НАТО и новый формат взаимодействия с Альянсом будет признан в дальнейших политических решениях союзников».

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и не снимает с повестки дня возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференцией по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с НАТО», - подчеркнул он.

Зеленский выразил надежду, что «прогресс Украины в воплощении норм, принципов и норм стандартов НАТО и новый формат взаимодействия с Альянсом будет признан в дальнейших политических решениях союзников».