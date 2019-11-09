В Польше по запросу России задержали украинского активиста и добровольца Игоря Мазура

Мазур также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в Польше по запросу Российской Федерации задержали украинского общественного активиста и добровольца Игоря Мазура.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в соцсети Facebook.

«В Польше, на пограничном пункте Дорогусск, на запрос РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура», - сообщила Денисова.

Также, согласно имеющейся у неё информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

«В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», - говорится в сообщении.

В этой связи она призывает Министерство иностранных дел Украины максимально способствовать освобождению Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе.

Также она обратилась к представителям СМИ с просьбой максимально помочь распространить информацию, чтобы не допустить судилища и выдачи Мазура Российской Федерации.

Как сообщается на сайте УНСО, задержание произошло по запросу Следственного комитета России о представлении Мазура в международный розыск по обвинению в участии в боях на площади Минутка в Грозном во время Первой чеченской войны.

По этим данным, в Польшу Игорь Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сайма Беаты Мазурек.

Игорь Мазур (позывной «Тополь») – один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял отделение «Правого сектора» Киевской области, участник «Украина без Кучмы», Оранжевой революции и событий Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.