Великобритания ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Великобритании в Украине Алексей Курка.

Пресс-секретарь подчеркнул, что после выполнения и прохождения необходимых технических процедур в британском парламенте уведомления о ратификации Великобританией Соглашения об ассоциации было передано Европейской комиссии.

Читайте такжеНидерланды ратифицировали Соглашение об ассоциации ЕС с УкраинойНа сайте Еврокомиссии говорится, что оповещения о ратификации Британией поступило 8 апреля.

"Было подготовлено решение, происходили технические процедуры и потом наконец передали информацию в Еврокомиссии... Поэтому 8-е число указано, когда было получено официальное подтверждение о ратификации", - сказал Курка.

По его словам, в британском парламенте процесса ратификации Соглашения об ассоциации предшествовали слушания в соответствующем Комитете по европейским делам, заседание которого состоялось еще 29 января текущего года.