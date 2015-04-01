Реформировать СБУ надо по образцу службы безопасности ОУН-УПА, считает Наливайченко

Об этом он сказал в интервью изданию «День».

«Не надо придумывать ничего лишнего - важно взять за основу традиции и подходы к работе Службы безопасности ОУН-УПА в 1930-1950-х годах. Она работала против агрессора в условиях временной оккупации территории, имела патриотическое воспитание, боевую контрразведку и опиралась на мирное украинское население, пользуясь его беспрецедентной поддержкой», - заявил Наливайченко.

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По словам председателя СБУ, при реформировании ведомства необходимо отказаться не только от «кегебистських названий, но и от структур, не свойственных нам органов безопасности».

«Например, вместо управлений и департаментов нужно решительно перейти на референтуры и округа. Референтуры, в отличие от департаментов, имеют более широкие функции - это и информационная война против врага, и связи с общественностью», - отметил он.

Наливайченко считает, что референтуры должны получить право действовать более решительно, «противостоять любым проявлениям сепаратизма или попустительства агрессору в бизнесе или какой-либо иной сфере общественной жизни».