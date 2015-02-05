После отмены неприкосновенности должна состояться реформа судебной и правоохранительной систем - Сюмар

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар, выступая с парламентской трибуны.

Она отметила, что когда избранные народом депутаты отгораживаются от него неприкосновенностью, исчезает доверие, а это самое важное, что должно быть народные избранники.

Виктория Сюмар назвала голосование по отмене неприкосновенности парламентариев тестом для народных депутатов.

«Но тест будет и тогда, когда мы продемонстрируем, способны делать следующие шаги, потому что правы мои коллеги - это только первый шаг, следующий шаг - это должна быть реальная реформа судебной системы. Когда у нас появятся новые судьи, когда будет реформа правоохранительной системы», - добавила она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что люди не поверят в подлинность намерений, пока не увидят, что виновные в коррупции чиновники будут за решеткой.

«Только после того, как это станет нормой, мы можем сказать, что придерживаемся европейских стандартов», - заявила она.

«Очень ждем завтрашнего выступления Генерального прокурора, чтобы задать ему вопрос: почему за год после Майдана мы не имеем конкретных дел, и почему мы не видим виновных в этих расстрелах за решеткой. Справедливость начинается с законов, но заканчивается практикой», - подчеркнула заместитель председателя фракции «Народный фронт».