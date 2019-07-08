О чем бы говорили участники телемоста «Надо поговорить»

Как и следовало ожидать, массовые убийства независимых украинских журналистов и их семей сорвали последний оплот мира - телемост между каналами «Ньюсван» и «Россия-24», но память об этом выдающемся проекте будет вечно жить в сердцах его несостоявшихся зрителей. По такому случаю в распоряжении автора оказался сценарий телемоста, который мы потеряли.

КИСЕЛЕВ, СТУДИЯ «РОССИЯ 24»: Здоровеньки були, Украина!

ВЕДУЩИЙ ГОЛОВАНОВ, СТУДИЯ «НЬЮСВАН»: Здравствуйце, Рассия!

МАЛАХОВ, СТУДИЯ «РОССИЯ 24»: Друзья, нам давно надо поговорить, и в связи с этим, в рамках, так сказать, связи поколений, я хотел бы спросить у простых украинцев: есть ли секс на Украине?

Массовые убийства независимых украинских журналистов и их семей сорвали последний оплот мира - телемост между каналами «Ньюсван» и «Россия-24», но память об этом выдающемся проекте будет вечно жить в сердцах его несостоявшихся зрителей

ПРОСТАЯ УКРАИНКА КЛАВДИЯ: Хотела бы я сказать, Андрюша, что на Украине секса нет, но это, к сожалению, не так. Вы же знаете, у нас в Киеве недавно был гей-парад, сын соседки сходил на него, бросил семью и вчера привел домой негра со шприцом. Сегодня этот негр приходил ко мне домой просить соль, ну, знаете, они там себе солью посыпают, чтобы, ну, значит, для остроты ощущений...

МАЛАХОВ (сочувственно): Да, да.

КЛАВДИЯ: Я, конечно, не впустила его, так он вернулся с полицаями - вы же знаете, у нас теперь полицаи, - и выселил из квартиры всю нашу семью, а внука моего, Ивасика, усыновил и растелил.

МАЛАХОВ (удивленно): Как одеяло?

КЛАВДИЯ: Как мужчину. Вы извините меня (плачет), мы все не можем до сих пор привыкнуть к этой европейской жизни...

МАЛАХОВ (задумчиво): Не думаю, что вы хотели такой Европы.

КЛАВДИЯ (несмело): А у вас в России секс есть?

ПРОСТАЯ РОССИЯНКА НАТАЛЬЯ, ПРАПОРЩИК ФСБ: О, да, Россия полностью обеспечивает себя сексом.

ПРОСТОЙ УКРАИНЕЦ ФЕДОР (зябко кутается в фуфайку): Как погодка в Москве?

МАЛАХОВ (улыбается): Мне нравится, как проходит наш телемост, это действительно встреча родных людей после долгой разлуки.

ПРОСТАЯ РОССИЯНКА АЛЕВТИНА, СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ГРУ: О, прекрасно, с утра улицы омыл дождик, но ближе к вечеру выглянуло солнышко, позолотило стены древнего Кремля.

ФЕДОР (горько): Какую страну просрали шоколадники эти! У нас тут в Киеве уже холодно, с ужасом ждем первых заморозков, без русского газа нам конец, я не понимаю, как наши власти не понимают. Сегодня замерз мой маленький ребенок Бобик, после этой программы я повезу его на санках на кладбище. Бандиты, как это уже надоело.

ПРОСТОЙ РОССИЯНИН ИВАН, МАЙОР ПВО: Мне кажется, вы должны голосовать за Медведчука.

ФЕДОР: Мы лучше за Бойко.

ИВАН: Да, за Бойко тоже можно, напоминаю, номер «Оппозиционной платформы за житья» - 6.

ФЕДОР: Да, да, номер 6.

ВЕДУЩИЙ ГОЛОВАНОВ: Итак, мы пришли к выводу, что номер «Оппозиционной платформы» - это номер 6!

ПРОСТОЙ РОССИЯНИН ФЕОКТИСТ, ЕФРЕЙТОР ФСБ: А чё, сало-то осталось еще на Украйне, гарелка?

ПРОСТАЯ УКРАИНКА ИРИНА: Сала, к сожалению, не осталось, всех коров пустили под нож. У меня сестра в Крыму, так она нам щи по почте высылает, так и перебиваемся. (Достает из сумки желудь, жадно откусывает). Но что говорить другим простым людям, у кого нет в России родственников? Мы вот с мужем думаем в Россию переехать. Пока в Вятку, а там, может, в Коломну.

ПРОСТОЙ УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИСТ ГРЫЦЬКО (говорит по-украински): Ах ты сика проклитая, зрадница, я зарижу зараз и тебя и усю тваю симею!

МАЛАХОВ: Ах!

ГРЫЦЬКО: Лахудра пихва курва лярва! Слава Украине! Героям слава! Хайль Гитлер!

ПРОСТАЯ РОССИЯНКА ГЛАФИРА, ПРОКУРОР СЛЕДКОМА: Боже, царя храни, не могу поверить, что такое возможно в 21 веке.

ГРЫЦЬКО: Зиг! Хайль! Зиг! Хайль!

МАЛАХОВ: Охрана, выведите его.

ГРЫЦЬКО: Я, сука, и тебя зарижу, и тваю дачурку.

МАЛАХОВ (с горечью): Что ж, я испуган. Надеюсь, наши доблестные силовики защитят народ в наших странах от таких, как вы. Но скажите, Грыцько, зачем вы развязали гражданскую войну на Украине? Что вот лично вам сделали жители Донбасса?

ГРЫЦЬКО: Они должны балакать на украинськой мове! Я бажаю спалить их дотла, як мой дедушка полицай спалил в сорок первом российску деревушку! Зараз мои господари американци работают над цим.

ПРОСТАЯ УКРАИНКА ИРИНА: Андрей, Андрюша! Я знаю, что нас сейчас слышит Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович!

ГРЫЦЬКО (картинно засовывая руку в карман): Молчи, курва, вбью.

ИРИНА: Всех не убьете, ироды! Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от этих фашистов! Введите войска, у вас же еще что-то есть?

КИСЕЛЕВ (встревая): Обязательно, Ирина, только дождитесь, только дотерпите.

ГРЫЦЬКО: Ну от это точно уже ни.

Грыцько подбегает к простой украинке Ирине и начинает с размаху бить ее ножом в живот. Нож игрушечный, но на экране этого не видно. Ирина страшно визжит и брызгается кетчупом из спрятанной за пазухой грелки.

КИСЕЛЕВ: Что ты делаешь, мерзавец, прекрати!

ГРЫЦЬКО: Нет уж, увольте-с.

ИРИНА (хрипло): Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут! Умираю от рук фашиста за культуру русскую, за 9 мая, за веру православную, за духовность и русский мир!

ГРЫЦЬКО: Та здихай уже, праститутка.

КИСЕЛЕВ: Предупреждаю вас, Грициан, что все материалы этого телемоста будут отправлены в Следственный комитет Российской Федерации и впоследствии использованы против вас в суде.

ГРЫЦЬКО: Не будут. Я зараз усе тут спалю, как русску деревушку, и кинци у воду, а потом усем расповим, шо то русские сами себя спалили.

Первый телемост между нашими странами получился горячим, ха-ха, но нам по-прежнему надо поговорить. Следующий телемост состоится через неделю в это же время. Прильнёте!

Пока Грыцько со зверскими криками насилует притворяющуюся мертвой Ирину в извращенной форме, студийный техник незаметно укладывает перед камерой подушку. Грыцько достает из кармана бутылку с коктейлем Молотова и поджигает подушку. Языки пламени заполняют экран.

КИСЕЛЕВ (печально): Что же, дорогие друзья, вашему вниманию предлагается очередное преступление кровавой киевской хунты. Совпадение? Не думаю. Первый телемост между нашими странами получился горячим, ха-ха, но нам по-прежнему надо поговорить. Следующий телемост состоится через неделю в это же время. Прильнёте!

Всех желающих помочь украинской армии «прильнуть» российских террористов на Донбассе, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников