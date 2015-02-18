МИД: внесение Россией проекта резолюции СБ ООН по Украине является "верхом цинизма"

Об этом говорится в комментарии МИД в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции и заявления по ситуации на Донбассе.

В комментарии говорится, что в Украине приветствуют единогласное одобрение Советом Безопасности ООН 17 февраля 2015 резолюции 2202 (2015) о ситуации на востоке Украины.

"В первой с начала российской агрессии против Украины резолюции Совет Безопасности ООН одобрил "Комплекс мероприятий по имплементации Минских соглашений" и поприветствовал Декларацию лидеров Украины, РФ, Франции и Германии в поддержку "Комплекса мер", одобренного 12 февраля 2015 в Минске. СБ ООН призвал все стороны к полному выполнению "Пакета мер", включая предусмотренное им прекращение огня", - отмечают в МИД.

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"Важным элементом видим то, что в резолюции зафиксировано подтверждение преданности лидеров стран Нормандской четверки, в т.ч. президента РФ, имплементации Минских соглашений, включая Минский протокол от 5 сентября 2014 и Минский меморандумом от 19 сентября 2014, подписантом которых является и Россия. На этом фоне верхом цинизма выглядит внесение такого проекта резолюции именно Российской Федерацией, которая грубо нарушает свои обязательства по Минским договоренностями", - говорится в комментарии.

"Сегодня все страны мира являются свидетелями грубого наступления на Минские договоренности. Воспользовавшись соблюдением украинской стороной режима прекращения огня, террористы при поддержке России наращивают наступательную операцию в районе Дебальцево. Российская сторона последовательно блокирует выполнение миссией СММ ОБСЕ своего мандата по мониторингу ситуации. Продолжается поставка Россией оружия на территорию Украины", - отмечают в МИД.

Украинские дипломаты приветствуют "безотлагательную реакцию Совета Безопасности ООН, который в своем Заявлении еще до голосования по резолюции выразил обеспокоенность продолжающимися атаками на Дебальцево".