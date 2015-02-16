Генпрокурор Шокин: Дело Кернеса будет доведено до конца, что бы там ни было
Новый глава ГПУ пообещал довести дело мэра Харькова до логического завершения.
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обещает довести до логического завершения уголовное производство по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
“Дело Кернеса будет доведено до конца, что бы там ни было”, - сказал Шокин.
Справка УНИАН. В марте 2014 года главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Харьковскому городскому голове Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста: он должен находиться дома с 21:00 вечера до 7:00 утра ежедневно.
Как сообщил заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, Генеральной прокуратурой принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.
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Кернес заявлял, что обвинения в его адрес не имеют реального основания, а также, что с ним сводит личные счеты Арсен Аваков, бывший губернатор Харьковской области, а сейчас - и.о. министра внутренних дел Украины.
28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение за рубежом раненого. В этот же день Печерский районный суд города Киева по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения с частичного домашнего ареста на личную поруку. Ночью Кернеса транспортировали на лечение в Израиль.
В июне Генеральная прокуратура Украины приостановила уголовное производство, открытое в отношении Харьковского городского головы Кернеса на время его болезни.
В то же время в августе адвокат Кернеса Александр Гунченко сообщил, что Печерский райсуд Киева 4 августа возобновил следствие по уголовному производству, возбужденному в отношении Кернеса.