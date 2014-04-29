Кернесу изменили мера пресечения с частичного домашнего ареста на личное поручительство - горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на адвоката Кернеса Александра Гунченка.

Он отметил, что меру пресечения изменил Печерский районный суд города Киева 28 апреля, по ходатайству защиты.

"Данная мера пресечения не возлагает на Геннадия Кернеса каких-либо дополнительных обязательств, в том числе обязанностей и ограничений, связанных с пересечением государственной границы Украины", - подчеркнул Гунченко.

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По словам адвоката, личное поручительство взял на себя один из депутатов Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского председателя Геннадия Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение за рубежом раненого.

Правоохранителями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - законченный покушение на убийство.

Справка УНИАН. В марте главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. В постановлении суда указывается, что он должен находиться дома с 21:00 вечера до 7:00 утра ежедневно.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, Генеральной прокуратурой принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух активистов Евромайдана в Харькове.