В последнее время разгоняется множество спекуляций вокруг якобы несостоявшейся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которой президент ведущей мировой державы и его американский коллега подробно обсудили дальнейшую судьбу, борьбу с распространением, глобальное изменение и смехотворное предположение, якобы.

Смехотворность предположения заключалась в том, что Трамп якобы отменил встречу с Путиным, и произошло это якобы по той причине, что «хромая шоколадка» Порошенко, доедающий последний рейтинг без соли, устроил безрезультатную и бессмысленную провокацию в кое-каком проливе, направленную на ущемление прав украинцев и их дальнейшую смерть. Провокация не принесла негодяю никаких внешнеполитических плодов, и отмена судьбоносной встречи в Буэнос-Айресе была тут настолько ни при чем, что у спикера российского МИДа Марии Захаровой даже возникла идея пойти на Киев мирной войной, ибо терпение у Марии лопнуло.

На самом деле ситуация в мире была кардинально противоположной. Лучше всех ее суть схватил политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, прозревший дипломатические поражение Трампа на саммите еще до того, как оно стало реальностью. У Трампа перед Путиным «инстинкт дантиста», объяснил американист Ордуханян: «Человек не хочет идти сделать нечто необходимое, хотя у него и зубная боль уже, и зубы выпадают. Но он искренне боится бормашины, и он никак не хочет идти к дантисту». На самом деле неважно, почему Ордуханян сравнил Путина со стоматологом, - возможно, он, будучи опытным американистом, знает какие-то ролевые предпочтения Владимира Владимировича, повадившегося в последнее время, по слухам, гоняться за Алиной с электродрелью и криками «Сейчас будет немножечко больно, сучка», - главное в том, что доктор политических наук оказался полностью прав.

Когда выяснилось, что вместо Трампа вяличие Путина на Аргентинском саммите будет скрашивать еще один знаменитый мастер распила, наследный саудовский принц Мухаммед, Ордуханян лишь мудро пожал плечами и мудро сказал : «Трамп физически, панически боится просто встречи с Путиным... у него боязнь, это называется у гимнастов «боязнь бревна». На самом деле неважно, почему Ордуханян обозвал Путина «бревном», - важно, что прозвище прижилось, и на саммите Путину оказали соответствующее уважение. «Широкая улыбка и смех президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки» резко контрастировали с нервной серьезностью и вымученной гримасой главы Белого дома Дональда Трампа», - подметил российский журналист.

Что ж, в своем унижении Трамп был виноват сам. Как резонно заметил иностранных дел министр Сергей Лавров, «насильно мил не будешь». Ну, то есть, попробовать было, конечно, можно, но смысл? Говорят, что поднаторевший в таких делах Владимир Жириновский даже советовал Владимиру Владимировичу заманить Трампа в сарай и погонять там ему лысого без лишних разговоров, но Владимир Владимирович с негодованием отказался. У него на Трампа был свой план, и он блестяще сработал.

Как заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, плодотворные переговоры высоких сторон все же состоялись, правда, он не смог уточнить, на словах или с помощью жестов. Учитывая плотную слежку со стороны громил из президентской администрации США, встреча, по словам источников, прошла в аргентинском туалете за закрытыми дверями.

- Дональд, это ты? - якобы спросил Путин, услышав неясный шорох из соседней кабинки.

- Та я, - якобы ответил Трамп.

- Скажи, суки? - спросил Путин.

- Ага, - сказал Трамп.

В этот момент в туалет зашел геополитический карлик Макрон и встал у писсуара, громко насвистывая «Non Je Ne Regrette Rien». Свистел он так долго и мерзко, что Трамп, наконец, не выдержал и нервно выскочил из кабинки, как черт из табакерки, громко хлопнув дверью. Макрон бросился за ним, словно собачонка, коварно ухмыляясь. Но он просчитался. Переговоры Путина и Трампа все же состоялись, и это был не какой-то там разговор «на ногах», - это была победа, каких у вставшей с колен России еще не было.

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Василий РЫБНИКОВ