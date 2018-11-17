Жириновский откровенно рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком (видео)

Политик рассказал, что друг повел его в сарай, где предложил заняться онанизмом.

Российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте с мужчиной.

Об этом он поделился в эфире радио "КП".

Жириновский поделился, что впервые познал интимный опыт в юном возрасте с мальчиком, который был старше его. Политик рассказал, что друг повел его в сарай, где предложил заняться онанизмом. Депутат при этом подчеркнул, что гомосексуализм - это не про него.

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"Я должен был ему помогать, а он мне", - признался Жириновский.

Он отметил, что ему не хотелось этого делать и он вообще не понимал, что это такое. Также политик отметил, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более "опытному" товарищу.

"А потом первые контакты неизвестно как", — добавил он.

На уточняющий вопрос Жириновский заверил, что не является геем, а здесь речь идет именно про онанизм, притом, не по своей инициативе.

Начало слов Жириновского на 10:30