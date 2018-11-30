У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ

Официальный спикер ведомства Захарова в качестве примера привела бывшее генеральное консульство в Симферополе.

В Министерстве иностранных дел России официально заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер российского МИД Мария Захарова.

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В частности, на вопрос о том, что в ситуации постоянных акций протеста у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс Захарова сказала: «Относительно того, что вы спросили не было ли мысли относительно переноса куда либо этих представительств (России в Киеве и Львове – УНИАН), понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств».

«У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так», - сказала Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.