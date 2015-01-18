В Москве несколько десятков человек вышли на несогласованную акцию солидарности с Украиной (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция не согласована с органами власти Москвы, поэтому люди пришли без плакатов. Многие принесли цветы и зажег свечи и лампадки в память о погибших от рук пророссийских боевиков на Донбассе.

Кроме этого, участники акции повязали на заборе напротив посольства желтые и голубые ленты. Доступ непосредственно к зданию дипредставництва блокированы полицией. Некоторые участники акции читают стихи Тараса Шевченко.

Читайте такжеМэры ряда городов мира выразили солидарность с украинским народомОдин из них Валерий Надеждин заявил, что Кремль использует двойные стандарты, утверждая, что на российском Кавказе бандиты и террористы, а на востоке Украины ополченцы.

"Это ложь, которую видит весь мир. Мы сюда пришли, поскольку скорбим по всем, кто погиб на этой войне, и хотим, чтобы она прекратилась, мы не поддерживаем ту или иную сторону", - сказал он.

Надеждин отметил, что его поразила трагедия в Волновахе.

"Мы видим путинскую ложь, которую распространяет телевидение... Это преступление совершили боевики и террористы, это не единственное их преступление, и они несут ответственность за всю трагедию, которая происходит на Донетчине", - отметил он.

Надеждин подчеркнул, что в РФ много людей-противников политики Путина в Украине.

"Мы знаем, что российское руководство и лично Путин несут ответственность за все эти жертвы и сумасшествия, которое происходит в Украине", - сказал он.

"Я гражданка России, пришла в посольство Украины, в посольство моей Родины. Для меня это большая боль за то, что происходит в Украине. Это невозможно оставить без внимания, сюда пришел тот, кто мог, для Москвы в наших условиях это достаточно много", - сказала участница акции Алла.

Кроме того, на акции присутствуют несколько десятков сторонников действующей власти РФ с оранжево-красными лентами, которые поддерживают действия РФ против Украины. Сторонники Путина скандировали "Майдан не пройдет", "Предатели".

Полиция усилила меры безопасности у здания посольства Украины: там находится четыре автобуса с правоохранителями. Полицейские требуют, чтобы все участники акции находились на тротуаре и предупреждают, что в случае выхода на проезжую часть будут задержаны за "неповиновение".

Полицейский в мегафон требует расходиться и идти в сторону метро.