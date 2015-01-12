Завтра Британия передаст миссии ОБСЕ в Украине 10 бронированных машин

Об этом сообщили УНИАН в посольстве.

“Завтра состоится церемония передачи Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине помощи в виде 10 бронемашин от правительства Великобритании. В церемонии примут участие посол Великобритании в Украине Саймон Смит и посол Эртугуль Апакан, председатель СММ ОБСЕ в Украине”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили о готовности наблюдать за ротацией «киборгов» в Донецком аэропортуПеречень оказанной помощи включает в себя 10 бронированных машин (8 x LC200 и 2 x LC105), а также коммуникационное оборудование (10 AV Spares kits, 10 Motorola DM4601 VHF Radio и 10 Codan Envoy X1 HR Radios).