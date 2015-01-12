Завтра Британия передаст миссии ОБСЕ в Украине 10 бронированных машин
10:46, 12 января 2015Политика
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Посольство Великобритании в Украине 13 января передаст специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 10 бронированных машин и телекоммуникационное оборудование.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в посольстве.
“Завтра состоится церемония передачи Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине помощи в виде 10 бронемашин от правительства Великобритании. В церемонии примут участие посол Великобритании в Украине Саймон Смит и посол Эртугуль Апакан, председатель СММ ОБСЕ в Украине”, - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ ОБСЕ заявили о готовности наблюдать за ротацией «киборгов» в Донецком аэропортуПеречень оказанной помощи включает в себя 10 бронированных машин (8 x LC200 и 2 x LC105), а также коммуникационное оборудование (10 AV Spares kits, 10 Motorola DM4601 VHF Radio и 10 Codan Envoy X1 HR Radios).
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