Украинское посольство в Лондоне объяснило британским СМИ суть фразы «Слава Украине»

13:01, 09 июля 2018
Политика
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Домагой Вида / hns-cff.hr

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«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «слава Украине» – патриотическое выражение наподобие «viva la France», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша станет Польшей». Будете ли вы называть тех, кто произносит эти фразы, националистами?...», – указывается в сообщении посольства в Twitter. 

Отметим, ранее на сайте The Sun появился материал, посвященный нашумевшему видео с участием хорватского футболиста Домагоя Виды после победы над Россией. Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

В материале издания отмечалось, что поступок Виды вызвал возмущение в России, а FIFA начало по факту инцидента расследование.

Согласно материалу The Sun, лозунг «Слава Украине», который произнес Вида, является лозунгом украинской армии и приверженцев национализма, в знак протеста против российских территориальных претензий к Украине.

Аналогично, в материале Independent лозунг «Слава Украине» называют «популистской фразой», которая используется многими украинцами после событий 2014 года.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Позднее Вида заявил, что это видео – шутка. ФИФА вынесла Виде предупреждение.

Сборная Хорватии обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018.

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Теги: #Великобритания#Вида#Слава Украине