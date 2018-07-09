Украинское посольство в Лондоне объяснило британским СМИ суть фразы «Слава Украине»

Украинские дипломаты сравнивают фразу, которую произнес на камеру Домагой Вида, с патриотическими лозунгами Франции, Британии и Польши.

Посольство Украины в Великобритании обратилось к британским изданиям The Sun и The Independent, разьяснив им суть лозунга «Слава Украине».

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«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «слава Украине» – патриотическое выражение наподобие «viva la France», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша станет Польшей». Будете ли вы называть тех, кто произносит эти фразы, националистами?...», – указывается в сообщении посольства в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.

Отметим, ранее на сайте The Sun появился материал, посвященный нашумевшему видео с участием хорватского футболиста Домагоя Виды после победы над Россией. Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

В материале издания отмечалось, что поступок Виды вызвал возмущение в России, а FIFA начало по факту инцидента расследование.

Согласно материалу The Sun, лозунг «Слава Украине», который произнес Вида, является лозунгом украинской армии и приверженцев национализма, в знак протеста против российских территориальных претензий к Украине.

Аналогично, в материале Independent лозунг «Слава Украине» называют «популистской фразой», которая используется многими украинцами после событий 2014 года.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Позднее Вида заявил, что это видео – шутка. ФИФА вынесла Виде предупреждение.

Сборная Хорватии обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018.