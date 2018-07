Украинское посольство в Лондоне объяснило британским СМИ суть фразы «Слава Украине»

Посольство Украины в Великобритании обратилось к британским изданиям The Sun и The Independent, разьяснив им суть лозунга «Слава Украине».

«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «слава Украине» – патриотическое выражение наподобие «viva la France», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша станет Польшей». Будете ли вы называть тех, кто произносит эти фразы, националистами?...», – указывается в сообщении посольства в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0