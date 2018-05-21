Как СБУ пытает журналиста Вышинского

За несколько дней после задержания и ареста инакомыслящего борца за инакосвободу слова в Украине Кирилла Вышинского его инакодело приобрело международный масштаб, по уровню злодейства сравнимый с уничтожением аборигенов Австралии, геноцидом зулусов и убийством Распутина.

Известно, что Распутина мочили всей британской разведкой, заманив голыми бабами и банным веником на отравленный чай из Портон-Дауна, после чего расстреляли из английских пистолетов и утопили в проруби, где его уже поджидала специально обученная гей-рыба, впоследствии использованная англичанами при убийстве Сталина. Об этом говорил Жириновский, об этом говорила Мария Захарова.

О том же, собственно, заявила на днях и начальник очередного украинского узника инакосовести Кирилла Вышинского - главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян: «Я очень прошу всех, кому хочется похайпить или поглумиться на теме ареста Кирилла Вышинского, просто держать где-то на перефирии своего сознания короткую мысль».

И эта короткая мысль вовсе не о том, что главному редактору русского иноагентства совсем не обязательно знать, как правильно пишется слово «периферия», - все гораздо страшнее.

«Вот что... происходит с теми, кто попал в лапы СБУ: удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, неоказание медицинской помощи», - объясняет Маргарита, и тут у кого угодно встанут дыбом волосы от удивления: ну вот зачем, скажите, это необъяснимое варварство - бить борца за инакосвободу слова по гениталиям электрошокером? Гораздо удобнее было бы делать это, допустим, молотком, по возможности зафиксировав инакомыслящий орган гвоздями, на худой конец, извините за каламбур, можно было бы использовать роман в стихах «Евгений Онегин» в твердом переплете; настоящий мастер положил бы гениталию потерпевшего на первый том «Войны и мира» и прихлопнул бы сверху вторым. Но электрошокер - это уже что-то совсем за гранью.

«Я такого давно не видел», - признался президент России В. В. Путин, а В. В. Путин, как известно, видел многое. Но чему вообще удивляться, если при штурме «РИА Новости Украина», по сообщению RT, «люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства, и... журналистка, которая находилась в офисе, перестала выходить на связь». Мало кто будет в состоянии выйти на связь, получив домкратом по гениталиям!

Наши доблестные рыцари плаща и кинжала в ответ на Крымский мост поймали вражеского шпиона, нашли у него георгиевские ленточки, паспорт гражданина России и медаль Российской Федерации «За возвращение Крыма»

Следует отметить, что многие полезные укры, главным образом из числа наиболее принципиальных, конечно, и хайпили, и глумились, но делали это по-доброму: ахахах, наши доблестные рыцари плаща и кинжала в ответ на Крымский мост поймали вражеского шпиона, нашли у него георгиевские ленточки, паспорт гражданина России и медаль Российской Федерации «За возвращение Крыма», ахахах, странно, что не откопали в ближайшем сквере его парашют, но это поправимо, у нас же галливуд, ахахах, цирк да и только, - и это при том, что уже тогда все основные российские борцы за инакосвободу слова успели выступить в защиту Вышинского по два-три раза, и никто из них не отрицал ни паспорт, ни медаль, - однако полезным украм все никак не верилось. Когда же информацию подтвердил и сам инакожурналист, полезные укры не моргнув глазом переключились на другие темы, сделав вид, что ничего такого не говорили, а их уважение к своей принципиальности только усилилось. Это хорошо.

Таким образом, многострадальные органы инакожурналиста зажало тисками Запада, и, хотя эта история вряд ли будет иметь печальный конец, из крепко стиснутых зубов Захаровой и Симоньян они не вырвутся еще долго

Как бы там ни было, шило уже вылезло из мешка. Дело Вышинского, по меткому наблюдению Марии Захаровой, стало частью «общей информационной картины, в том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, которую ведёт Запад по отношению к России... это не частные случаи, не случайности, это всё часть заказа в отношении нашей страны». Таким образом, многострадальные органы инакожурналиста зажало тисками Запада, и, хотя эта история вряд ли будет иметь печальный конец, из крепко стиснутых зубов Захаровой и Симоньян они не вырвутся еще долго.

Василий Рыбников