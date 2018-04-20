Россия обвинила Британию в причастности к убийству Распутина и императора Павла І

Спикер МИД РФ заявила, что сделала заявления в ответ на обвинения британских властей в причастности России к заказным убийствам за рубежом.

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские спецслужбы в убийстве Григория Распутина.

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Выступая на брифинге, она заявила, что такие выводы можно сделать после прочтения книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой якобы приводятся архивные документы офицеров британской разведки, передает Радио Свобода.

Кроме того, по словам Захаровой, Лондон причастен к гибели российского императора Павла I и политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Все эти убийства представитель МИД назвала государственными заказами. Захарова назвала Великобританию "мировым рекордсменом по геноциду". По её оценкам, британцы уничтожили до 95 процентов аборигенов Австралии во время колонизации.

Захарова отметила, что сделала эти заявления в ответ на обвинения британских властей в причастности России к заказным убийствам за рубежом. Лондон считает, что за нападением на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери 4 марта стоит именно Россия. По данным следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным на российской территории.