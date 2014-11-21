Bloomberg: У Путина есть не сумасшедшие друзья в Европе

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «У Путина есть не сумасшедшие друзья в Европе», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что теперь, когда Европа упорно ведет затяжную экономическую войну с Россией, президент Владимир Путин отчаянно нуждается в сторонниках в Европейском Союзе, которые могут лоббировать его интересы. Зачастую считают, что эта «пятая колонна» состоит из радикалов из крайне левых и крайне правых сил, но там есть и представители основных политических партий и интеллектуалы, и их аргументы носят скорее прагматичный, чем идеологический характер.

Радикалы, конечно, наиболее активные. Найджел Фарадж, лидер Партии независимости Соединенного Королевства, которая выступает против иммиграции и Евросоюза, выразил свое восхищение Путиным «как деятелем, а не как человеком». Фарадж потребовал, чтобы Запад перестал осуждать действия России в Украине и сотрудничал с Путиным в борьбе с исламским экстремизмом. Марин Ле Пен, лидер французского ультранационалистического Национального Фронта, – еще один поклонник Путина. И Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер ультраправой Австрийской партии свободы, похвалил российского лидера за то, что он является «чистым демократом».

Представитель крайне левых сил Грегор Гизи, лидер Левой партии Германии, партии-преемницы коммунистической партии Восточной Германии, осудил захват Крыма, но решительно поддержал компромисс на условиях, выгодных для России.

Представители европейских правых и левых сил недавно приняли участие в смехотворной миссии «по наблюдению» в повстанческих республиках в восточной Украине, которые провели выборы, официально не признанные даже Россией. Некоторые из этих сторонников явно хотели бы, чтоб Путин стал еще более напористым: они видят в нем могущественного и богатого союзника, который мог бы помочь им обрести большую популярность в их странах.

Эти отношения могут стать взаимовыгодными, если маргинальные силы станут более влиятельными в своих странах. Для них уже много чего изменилось: Партия независимости Соединенного Королевства недавно получила свое первое кресло в парламенте, Национальный фронт победил на выборах в Европейский парламент и на муниципальных выборах, Партия свободы сделала некоторые успехи на парламентских выборах в Австрии в прошлом году, и Левая партия совсем недавно получила право сформировать свое первое правительство немецкой земли Тюрингия. Тем не менее, у всех этих политических сил есть общая проблема. Если им когда-нибудь удастся получить реальную власть, политические элиты в их странах будут считать это катастрофой и объединятся против них. Это не значит, что они в итоге не смогут победить, но по сравнению с основными партиями, у них будет много препятствий.

Если Путин опирался бы только на радикалов, его влияние в ЕС было бы незначительным. Тем не менее, союзники у него есть и в основных партиях. Одним из них является Маттиас Платцек, который был премьер-министром немецкой федеральной земли Бранденбург и председателем СДПГ, второй партии в правящей коалиции Германии. Давний соратник бывшего канцлера Герхарда Шредера, который дружит с Путиным, Платцек сейчас возглавляет Германо-российский форум. Он утверждал на этой неделе, что аннексия Крыма должна быть «узаконена в соответствии с международным правом, чтобы это было приемлемым для всех».

Платцек – представитель главной партии и не является членом фан-клуба Путина. Но его земля Бранденбург, как и другие регионы в восточной части Германии, имеет сильные экономические связи с Россией, и 60-летний Платцек, который знает русский, как и канцлер Ангела Меркель и многие другие восточные немцы его поколения, смотрит на все прагматично:

«У Путина, и, возможно, во всей России другая система ценностей, которая не обязательно совместима с нашей. Но прошлое страны не должно быть единственным критерием, по которому можно её судить. Он, по крайней мере, рациональный человек, трезвый и реалистичный политик. Я уверен в его рациональности. А что будет после него, мы не знаем».

Le Monde публикует серию статей о «связях Путина во Франции», первая из которых сфокусирована на «бизнес-дипломатии», в ней говорится о некоторых видных лидерах бизнеса. Кристоф де Маржери, главный исполнительный директор нефтяной компании Total, который недавно погиб в авиакатастрофе под Москвой, был не единственным влиятельным «патроном», который выступал за то, чтобы вести с Россией бизнес «как обычно». Жан-Франсуа Сирелли, глава энергетической компании GDF Suez, признает, что является «приятелем» российского посла в Париже и утверждает, что политика не должна вмешиваться в бизнес. Что касается захвата Крыма, по его словам, это было просто «немного неприлично». Руководители других французских предприятий, тесно связанных с Россией, например, банка Societe Generale и сети розничной торговли Auchan, также не заинтересованы в том, чтобы уходить с российского рынка, несмотря на политический конфликт.

У них есть союзники во французской правоцентристской оппозиционной партии «Союз за народное движение». Тьерри Мариани, депутат от этой партии и самый горячий сторонник России во французском парламенте, сказал Le Monde, что «в Европе есть только два великих государственных лидера – Меркель и Путин, человек, который думает о своем народе, когда определяет политический курс». Мариани, бывший министр транспорта, не является радикальным изгоем, и далеко не в одиночку защищает путинскую Россию: у него есть союзники как внутри, так и вне его партии.

Взгляды Платцека и Мариани разделяет и президент Чехии Милош Земан, который сказал, что у России есть право на Крым и напомнил об исторических связях украинских националистов с нацистами, так же, как это делает Кремль. Земан также является одним из наиболее влиятельных политиков, и его сильно критикуют за слишком мягкую позицию по отношению к России – во время недавнего выступления его забросали яйцами и помидорами. Платцек, в свою очередь, получил выговор от Франка Вальтера Штайнмайера, высокопоставленного чиновника из Социал-демократической партии Германии и министра иностранных дел, который сказал, что аннексия Крыма была «явным нарушением закона, которое мы не можем ни одобрить, ни признать». Взгляды Мариани официально не поддерживают и в его партии.

Тем не менее, эти абсолютно серьезные политики продолжают выступать за нормализацию отношений с Россией. Независимо от того, делает ли Кремль что-либо, чтобы сохранять их заинтересованность, они делают серьезную ставку, от которой зависит их репутация, поддерживая непопулярную политику умиротворения. Если в ЕС не смогут договориться о дальнейших санкциях, которые серьезно повлияют на российскую экономику, друзья Путина останутся в выигрыше, даже если другие политики никогда не признают этого. Нравится это нынешним западным лидерам или нет, но прагматизм в отношениях с Путиным является частью политического мейнстрима в Европе, а не уделом сумасшедших маргиналов.