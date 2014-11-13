Пропавший в Украине российский срочник появился в Приднестровье и снова пропал

Об этом в правозащитную организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" сообщил отец рядового Сергей Балобанов, передает правозащитный ресурс Права человека в России.

5 ноября 2014 года солдат вышел на связь с родственниками, но после короткого разговора вновь пропал.

Напомним, 18 июля 2014 года " Омск-Информ" сообщили о том, что по информации, поступившей из украинских СМИ, 17 июля под Луганском был взят в плен 20-летний солдат из села Паново Крутинского района Омской области Андрей Балобанов. Рядовой служил в мотострелковой роте на должности радиотелефониста в в/ч 65349. При этом отец военнослужащего Сергей Владимирович Балобанов рассказал, что сын с 18 июля перестал выходить на связь с родственниками.

Читайте такжеСолдат из РФ шантажируют и заставляют подписывать контракты перед отправкой в Украину - СМИ24 июля в сети появился видео-ролик, в котором Андрей Балобанов заявил о якобы имевшей место переброске на территорию Украины солдат российской армии и своем нежелании участвовать в вооруженных действиях, в связи молодой человек был намерен просить в Украине статус политического беженца.

В свою очередь член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элла Полякова на встрече с высокопоставленными чиновниками Минобороны 2 сентября 2014 просила ведомство пролить свет на историю запутанную историю, однако получить какую-либо информацию так и не удалось.

В октябре военно-следственной отдел Следственного комитета РФ по Самарскому гарнизону возбудил против Балобанова уголовное дело, обвинив солдата в дезертирстве (часть 1 статьи 338 УК РФ). Однако родители Андрея склоняются к версии, согласно которой их сын вместе с батальоном контрактников после 22 июня был направлен в Украину.

Последнее время Андрей практически не выходил на связь с родственниками, однако вечером 5 ноября 2014 года раздался звонок – сын позвонил домой и сообщил, что "пришел в воинскую часть и что с ним все нормально", после чего передал телефон офицеру.

По словам отца Балабанова, офицер сообщил ему, что его сын самостоятельно прибыл на территорию российской в/ч 13962, находящийся в Тирасполе (Приднестровье).

"Офицер подчеркнул, что Андрей находится в удовлетворительном состоянии. Врачи, осмотревшие военнослужащего, обнаружили на теле только порезы от камыша", – рассказал Сергей Балобанов.

Кроме того, родственникам солдата удалось узнать, что Андрей будет временно прикомандирован к в/ч 13962, однако в ближайшее за ним приедут представители в/ч 65349, в которой он проходил срочную службу.

Однако после короткого разговора 5 ноября Балобанов вновь перестал выходить на связь.

Июльськое обращение солдата