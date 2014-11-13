Гройсман о своем выдвижении на пост спикера Рады: «Это не более, чем заявления»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал журналистам в Киеве.

«Это не более, чем заявления ... Я считаю, что сегодня это имеет второстепенное значение», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что самое главное - это то, чтобы кандидат на ту или иную должность был готов взять на себя ответственность и смог справиться с поставленными перед ним задачами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время коалиционных переговоров Гройсману, которого еще до парламентских выборов называли наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра, предложили должность спикера нового парламента.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По официальным данным ЦИК, в парламент по общегосударственному одномандатному округу прошли 6 партий. Наибольшее количество голосов набрала партия премьер-министра Арсения Яценюка «Народный Фронт» - 22,14%. В настоящее время пять партий, которые прошли в парламент, продолжают обсуждение коалиционного соглашения, которая, по словам одного из лидеров партии «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, может быть парафировано 16 ноября.