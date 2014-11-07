Фильм о депортации крымских татар "Хайтарма" победил на фестивале в Италии - режиссер

Об этом написал в Facebook режиссер картины Ахтем Сейтаблаев.

"Хочу поделиться хорошей новостью, только что сообщили. На кинофестивале в Италии (г.Триест) фильм ХАЙТАРМА победил в номинации "Лучший‬ полнометражный фильм". Спасибо всей команде!", - написал Сейтаблаев.

Справка. Первый крымскотатарский полнометражный художественный фильм «Хайтарма» (Возвращение) режиссера Сейтаблаева снят крымской телекомпанией АТР.

Читайте такжеВ Киеве началась неделя украинского кино в поддержку режиссера СенцоваФильм создан на основе реальных событий и рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года, а также судьбе летчика, национального героя крымских татар Амет-Хана Султана.

Фильм вышел в украинский прокат 17 мая 2013. Сразу после премьеры фильм стал центром международного скандала, поскольку тогда консул России в Крыму Владимир Андреев не рекомендовал посещать показ российским летчикам и заявил, что крымские татары сотрудничали с немцами во время Второй мировой.

Как известно, сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправа над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.