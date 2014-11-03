Батальон "Винница" вывез оружие и личные дела сотрудников МВД на Донецкой ж/д

С территории Попаснянского района Луганской области, где идут активные боевые действия, бойцы батальона патрульной службы особого назначения «Винница» совместно с сотрудниками аппарата МВД Украины вывезли в безопасное место огнестрельное оружие, боеприпасы и личные дела сотрудников милиции УМВД Украины на Донецкой железной дороге.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Читайте такжеМилиция вывозит табельное оружие и боеприпасы из Дебальцево«Опасное задание на территории Попаснянского района Луганской области, где проходят активные боевые действия, было успешно выполнено - оружие, которая было спрятано на территории «буферной зоны», доставлено в безопасное место для надлежащего хранения.

Всего изъяты автоматы АКС-74У, пистолеты Макарова, снайперские винтовки СМ-2, пистолеты Форт-12 и большое количество боеприпасов, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе с 4 октября начала работу международная миссия по делимитации границ 30-километровой буферной зоны, которая разделит стороны противостояния согласно договоренностей, достигнутых в Минске.