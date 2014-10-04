В Мариуполе сегодня начнут определять границы буферной зоны

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Согласно сообщению, миссия прибыла в Мариуполь вечером 2 октября.

В ее состав вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Задача миссии – определение границ 30-километровой буферной зоны, которая разделит противостоящие стороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

Городской совет Мариуполя организовал встречу представителей миссии и размещение в гостинице, обеспечил их транспортом. Кроме того, сотрудникам миссии предоставлено помещение для работы и вся необходимая оргтехника.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов.

Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны и режим прекращения огня.