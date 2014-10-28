МИД назвал провокацией заявления Кремля о признании «выборов» в ДНР и ЛНР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Абсолютно деструктивными и провокационными являются сегодняшние заявления отдельных российских представителей, в том числе министра иностранных дел и пресс-секретаря президента России, которые уже интерпретированы террористами как поощрение со стороны России к проведению ими незаконных выборов 2 ноября", - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова признать результаты «выборов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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«Мы считаем, что это одно из важнейших направлений Минских договоренностей. Ожидаем, что выборы состоятся, как договаривались, и мы, конечно, признаем их результаты. Рассчитываем, что волеизъявление будет свободным, и никто извне не попытается его сорвать», - сказал Лавров.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет причин для того, чтобы не признавать «выборы», запланированные боевиками ДНР и ЛНР.

В то же время США и ЕС заявили, что проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет нарушением минских договоренностей.

Справка УНИАН. РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам ДНР и ЛНР вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.