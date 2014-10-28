Лавров заявил, что Россия признает выборы боевиков ДНР и ЛНР

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью российским СМИ, пишет Лента.ру.

«Выборы, которые будут проведены 2 ноября на территории провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будут важны с точки зрения легитимизации власти. Мы считаем, что это одно из важнейших направлений Минских договоренностей», — сказал он.

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«Рассчитываем, что волеизъявление будет свободным и никто извне не попытается его сорвать», — отметил министр.

На 2 ноября в ДНР и ЛНР запланированы выборы руководителей "республик" и депутатов "парламентов".