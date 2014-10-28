Лавров заявил, что Россия признает выборы боевиков ДНР и ЛНР
01:50, 28 октября 2014Мир
5
Россия признает результаты предстоящих выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, если они пройдут по плану.
REUTERS
Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью российским СМИ, пишет Лента.ру.
«Выборы, которые будут проведены 2 ноября на территории провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будут важны с точки зрения легитимизации власти. Мы считаем, что это одно из важнейших направлений Минских договоренностей», — сказал он.
Читайте такжеНикто не признает так называемых "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР" - МИД Польши
«Рассчитываем, что волеизъявление будет свободным и никто извне не попытается его сорвать», — отметил министр.
На 2 ноября в ДНР и ЛНР запланированы выборы руководителей "республик" и депутатов "парламентов".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter