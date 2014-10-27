В Полтавской области на своих округах лидируют Жеваго и Каплин

Об этом УНИАН сообщили в окружных комиссиях.

Так, в Полтаве на округе №144 уверенно лидирует нынешний нардеп Сергей Каплин, который выдвигался от "Блока Петра Порошенко".

В округе №145 (г. Полтава) лидирует нардеп от «Свободы», выдвиженец ВО "Свобода" Юрий Бублик.

В округе №146 (г. Кременчуг) лидирует народный депутат, самовыдвиженец Юрий Шаповалов.

В округе № 147 (г. Миргород, Диканский, Зеньковский, Миргородский, Решетиловский, Шишацкий районы) лидирует нынешний нардеп, самовыдвиженец Олег Кулинич.

В округе №150 (Комсомольск, Глобинский, Кременчугский районы, часть Кременчуга) лидирует нынешний нардеп, самовыдвиженец Константин Жеваго.

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В округе № 151 (Гадячский, Гребенковский, Лохвицкий, Пирятинский, Чернухинский, часть Лубенского района) лидирует народный депутат, выдвиженец "Блока Петра Порошенко" Тарас Кутовой.

Всего в Полтавской области вчера работали 1 тыс. 272 избирательных участка, из них: обыкновенных - 1 тыс. 239; специальных - 33. В области создано 8 окружных избирательных комиссий. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 54,53%.