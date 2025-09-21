Дождей в Украине 21 сентября не будет.

В воскресенье, 21 сентября, в Украине станет еще теплее. По всей стране столбики термометров покажут летние +23°...+27°. Ожидается сухая погода с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе воздух прогреется до +24°...+27°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Сухо, солнечно и тепло сегодня будет и в северных областях. Тут в течение дня будет +24°...+26° и небольшая облачность.

Несмотря на то, что на востоке сегодня будет самая низкая температура, тут все равно будет по-летнему тепло, +23°...+25°. Также будет небольшая облачность.

В центральной части Украины термометры остановятся на отметках +24°...+27°. Сухо, небольшая облачность.

Аналогичная сухая и теплая погода сегодня порадует и жителей южных областей. Тут днем воздух прогреется до +23°...+27°.

21 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

21 сентября - по новому стилю в этот день чтят проповедника и апостола от 70-ти Кодрата Афинского, а также священномучеников Андрея и Ипатия.

По приметам, если перелетные птицы летят высоко, то скоро придет сильное похолодание, а если не деревьях много паутины, то наоборот придет потепление.

