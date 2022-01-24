На данный момент пожарные успешно борются с огнем.

В Калифорнии вновь начались крупные лесные пожары. Накануне огонь также охватил территорию в Колорадо.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, огонь приблизился, но, к счастью, не повредил знаменитый мост Биксби-Крик, известный своей впечатляющей бетонной арочной опорой, которая возвышается на 80 метров над ущельем и Тихим океаном.

На данный момент пожарные успешно борются с огнем. В воскресенье вечером пожар был локализован на 35%, а площадь возгорания ограничена до 283 гектар.

В пострадавшем регионе была объявлена эвакуация, несколько сотен местных жителей покинули свои дома.

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Как сообщается, лесные пожары нетипичны для этого времени года. Например, пожар в Колорадо опалил территорию, которая более десяти лет не горела в январе.

При этом в Калифорнии уже давно наблюдается активный сезон лесных пожаров, но в последние годы он стал более продолжительным и суровым.

Отмечается, что в этом году Калифорния также борется с сильными ветрами. По данным Национальной метеорологической службы США, в этом районе действовало предупреждение о сильном ветре с возможными порывами до почти 113 км/ч.

Как сообщал Погода УНИАН, масштабный лесной пожар возник утром 30 декабря 2021 года неподалеку от Денвера, столицы Колорадо, что было необычным для этого периода года.

Около 30 тысяч жителей округа Боулдер вынуждены были срочно эвакуироваться. Губернатор объявил в штате чрезвычайное положение, которое одобрил президент США Джо Байден.

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