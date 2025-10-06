Местные власти заявили, что находятся на связи с туристами и ведутся спасательные работы.

Сотни туристов оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада. Как пишет Reuters со ссылкой на китайские СМИ, местные власти в Тибете заявили, что спасатели связались с застрявшими туристами и что у них достаточно запасов, но не уточняют, на какой срок. Также не уточняется, сколько человек все еще находится на горе.

При этом Центральный телеканал Китая сообщил в воскресенье, что 350 человек благополучно прибыли в спасательный пункт в городе Цюйдан в Тибете, и что более 200 других находятся в пути туда. Ранее сообщалось, что в этом районе оказались заблокированы почти 1000 человек.

"В горах было очень сыро и холодно, и переохлаждение представляло реальную опасность. Гид сказал, что никогда не сталкивался с такой погодой в октябре. И всё случилось слишком внезапно", — сказал один из туристов, добравшихся до спасательного пункта.

Согласно заявлению местных властей, снег начался ночью в субботу. Он засыпал палатки в кемпинге на высоте более 4900 метров на восточном склоне горы, в результате чего некоторые туристы получили переохлаждение.

"Каждый день шёл дождь и снег, и мы так и не увидели Эвереста", — рассказал другой турист. - "У нас было всего несколько палаток. Более 10 человек были в большой палатке и почти не спали. Снегопад был слишком сильным".

Он сказал, что его группе приходилось расчищать снег каждые 10 минут. "Иначе наши палатки бы рухнули", — сказал он.

В последние годы Эверест становится всё более популярным местом для китайских туристов. В прошлом году, по данным китайских государственных СМИ, этот район посетили более 540 000 человек, что стало рекордом. Нынешний снегопад прошёл во время недельных каникул, приуроченных к Дню независимости Китая 1 октября.

Ранее сообщалось, что Боснию и Герцеговину, а также Сербию накрыл сильный снегопад, что привело к нарушению транспортного сообщения, из-за повреждения линий электропередач тысячи людей остались без света.

Вас также могут заинтересовать новости: