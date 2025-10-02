Завтра осадков в Украине уже не будет и даже кое-где станет теплее, но ближайшей ночью еще ожидается очень низкая температура.

Перед выходными, 3 октября, погода в Украине начнет понемногу меняться,. В частности, осадки прекратятся, вероятны солнечные прояснения, на севере страны станет немного теплее, но на западе еще будет очень холодно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях будет почти лето, днем +14...+19 градусов. В центре в Винницкой, Черкасской областях - от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10...+13 градусов.

"Самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня +8...+11 градусов, а ближайшей ночью очень холодно, 0...+4 градуса, местами до 1 мороза", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Ветер также будет порывистый, на юге и востоке даже до сильного.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным синоптика, в пятницу температура повысится до +12 градусов, а в субботу уже будет +14 градусов.

"Но губу не стоит сильно раскатывать, в дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10...+13 градусов", - уточнила она.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что на выходных в Украине несколько потеплеет - температура повысится на несколько градусов. 3 октября ожидается перерыв в осадках, а затем придет новая волна дождей.

