Температура местами повысится до +15°...+20°.

В ближайшие выходные, 4 и 5 октября, в Украине станет теплее. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, нынешнее похолодание - абсолютно сезонное и естественное явление. Сейчас никаких аномальных минимумов температура не демонстрирует, а в ближайшие дни вообще ожидается небольшое потепление. Уже в пятницу будет перерыв в осадках и даже солнечные прояснения.

На выходных температура повысится на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс, но снова начнутся дожди.

Видео дня

По прогнозу, на юго-востоке столбики термометров могут подняться до +20 °C, тогда как в большинстве областей - в пределах +10...+15 °C.

Потепление в Украине - что известно

О том, что в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Похолодание в Украине задержится еще ненадолго, после чего ожидается постепенное потепление.

По ее прогнозу, сегодня в столице температура воздуха составит около +8 градусов.

"Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а затем и по всей Украине", - отметила метеоролог.

Дольше всего холодная погода сохранится на западе Украины, однако после 5 октября и там прогнозируется повышение температуры. В то же время на востоке и юге страны уже сейчас ожидается значительно более комфортная погода - местами до +18...+20 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: