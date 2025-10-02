В ближайшие выходные, 4 и 5 октября, в Украине станет теплее. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По ее словам, нынешнее похолодание - абсолютно сезонное и естественное явление. Сейчас никаких аномальных минимумов температура не демонстрирует, а в ближайшие дни вообще ожидается небольшое потепление. Уже в пятницу будет перерыв в осадках и даже солнечные прояснения.
На выходных температура повысится на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс, но снова начнутся дожди.
По прогнозу, на юго-востоке столбики термометров могут подняться до +20 °C, тогда как в большинстве областей - в пределах +10...+15 °C.
Потепление в Украине - что известно
О том, что в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Наталья Диденко.
Похолодание в Украине задержится еще ненадолго, после чего ожидается постепенное потепление.
По ее прогнозу, сегодня в столице температура воздуха составит около +8 градусов.
"Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а затем и по всей Украине", - отметила метеоролог.
Дольше всего холодная погода сохранится на западе Украины, однако после 5 октября и там прогнозируется повышение температуры. В то же время на востоке и юге страны уже сейчас ожидается значительно более комфортная погода - местами до +18...+20 градусов.