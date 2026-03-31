С 2020 года количество землетрясений на Полтавщине увеличилось: стоит ли ожидать сильного

С 2020 года количество землетрясений в Полтавской области увеличилось, однако там нет возможности для развития сильных землетрясений. Об этом в эфире"Киев 24" сказал Дмитрий Гринь, главный научный сотрудник Отдела региональных проблем геофизики Института геофизики.

Отвечая на вопрос о землетрясениях в Полтавской области, он отметил, что согласно статистике, до 1970-х годов в этом регионе землетрясений не было.

"С 2020 года количество землетрясений увеличилось. В год происходит от трех до пяти землетрясений", – сказал эксперт.

Гринь отметил, что объяснить это можно тем, что здесь соединились антропогенный фактор, то есть деятельность человека, и природный фактор.

"Если посмотреть на природный фактор, то этот регион достаточно сложен с точки зрения геологии. У нас есть тектонические блоки, у нас есть чрезвычайно большие тектонические разломы", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что добыча нефти и газа нарушает стабильность системы и давление. Соответственно, природа компенсирует это появлением землетрясений.

Может ли в Полтавской области произойти сильное землетрясение – ответ эксперта

На уточнение, есть ли риски серьезных колебаний в Полтавской области, Гринь заметил, что там нет возможности для развития крупных землетрясений.

"Если и есть какие-то движения, то это буквально миллиметры. И они не порождают крупных землетрясений", – сказал он.

Кроме того, эти землетрясения происходят на небольших глубинах: 3-5 километров – это поверхностные землетрясения. И расстояние, на которое они распространяются, – это 50-60 км, то есть они быстро теряют свою энергию и не несут серьезной угрозы окружающим зданиям, ведь их магнитуда составляет всего 2-4 балла.

Землетрясения в Полтавской области

Как сообщал УНИАН, 28 марта Главным центром специального контроля, осуществляющим мониторинг геофизических явлений на территории Украины, в Полтавской области было зарегистрировано землетрясение. Оно произошло на территории Мачуховской территориальной общины.

Землетрясение имело магнитуду 3,2 (по шкале Рихтера). Эпицентр – на глубине 8 км. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

