Первые весенние сигналы: синоптик заговорил об изменении погоды в Украине

Постепенно весна все же возьмет свое, температура повысится и станет больше солнца.

В последних обновлениях ведущих европейских центров прогнозирования для Украины появляются первые весенние сигналы. Об этом сообщил синоптик Виталий Постыгань

Но, по его словам, есть нюансы. Украинцев еще ждет резкое, интенсивное, но кратковременное похолодание с морозами -19°...-24°.

По его данным, 7 февраля локальный черноморский циклон будет двигаться через Крым дальше на северо-восток, поэтому ожидаются осадки. В конце недели, 8 февраля, в тыловой части южного вихря интенсивность осадков уменьшится до небольшого снега. Температурный фон пойдет на понижение, а на дорогах будет гололедица.

В начале новой рабочей недели, 9 февраля, доминантой в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшего закачивания арктического воздуха. В частности, в Черкасской области ночью ожидается 13-18º мороза, а днем -8º...-13º.

Во вторник, 10 числа, будет сухо, но морозы усилятся.

С 11 февраля на погоду в Украине снова начнет влиять теплая Атлантика. Усилится адвекция теплого и влажного воздуха с юга Европы. Температурный фон повысится на 4-8 градусов.

"Постепенное, но ощутимое изменение сезона уже просматривается. В прогнозах и текстах все чаще будем встречать теплые градусы и больше солнца", - резюмировал специалист.

Погода в Украине - чего ждать от февраля

Ранее метеоролог Вера Балабух отметила, что большинство прогнозных моделей свидетельствуют - в течение первой половины февраля западные, северные, центральные и восточные регионы страны и в дальнейшем будут испытывать влияние антарктических воздушных масс. Из-за этого температура воздуха там, вероятно, будет ниже климатической нормы. Зато на юге, в частности на юго-востоке, показатели могут превышать средние значения на 1–2 градуса.

В дальнейшем влияние холодных воздушных масс постепенно будет ослабевать, что будет способствовать медленному повышению температуры. Дополнительным фактором станет и увеличение продолжительности светового дня.

По словам Веры Балабух, в конце месяца в южных и юго-западных областях температура, вероятно, будет оставаться выше нормы, тогда как на большей части территории Украины она будет соответствовать средним климатическим показателям.

