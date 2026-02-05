Метеоролог сообщила, стоит ли ждать быстрого потепления в Украине

По ее словам, февраль в целом бывает ветреным и с переменчивой погодой.

В этом году февраль в Украине начался с сильных морозов, но говорить о том, что эта зима аномально снежная и морозная, не стоит. В комментарии УП кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что декабрь, наоборот, был теплым и засушливым. Средняя температура воздуха на 1-4 градуса превышала климатическую норму, а дефицит осадков местами достигал 10-20%. Такие же тенденции наблюдались и в начале января.

Для февраля, по ее словам, в целом характерна довольно переменчивая и ветреная погода.

"Атмосфера начинает перестраиваться с зимних процессов на летние, что довольно сложно описать математически. Поэтому есть расхождения между расчетами разных моделей и прогностических центров. Кроме того, чем больше срок – тем больше неопределенность и меньше достоверность", – пояснила эксперт.

Видео дня

По ее данным, большинство расчетов указывают, что в течение первой половины февраля западные, северные, центральные и восточные области Украины все еще будут находиться под влиянием Антарктики. Поэтому температура воздуха в этих регионах, вероятно, будет ниже нормы. В то же время на юге, особенно на юго-востоке, она, наоборот, может быть на 1-2 градуса выше.

Далее влияние Арктики будет ослабевать, а температура постепенно повышаться. В частности, этому будет способствовать и большая продолжительность дня.

"До конца месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха, вероятно, будет выше нормы, а на остальной территории – в ее пределах", - резюмировала Вера Балабух.

В Украину идет новое похолодание - что известно

В ближайшие дни в Украине станет немного теплее, но потепление продлится недолго. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание.

В дальнейшем, с 12 числа, температура снова повысится.

Вас также могут заинтересовать новости: