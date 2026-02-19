Во Львове на три дня подряд объявили I уровень опасности (инфографика)

Дождь в городе пока не ожидается, а вот дороги будут скользкими.

Во Львове на сегодня, 19 февраля, и ближайшие два дня объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 19-21 февраля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

На Львовщине из-за этого введен I уровень опасности, желтый.

Сегодня погоду по области будет определять тыловая часть циклона с центром над Украиной. Из-за этого будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, слабые метели. Температура днем по области ожидается от 3° мороза до 2° тепла, а в самом Львове столбики термометров покажут -1°...+1°.

В целом в течение недели Львовская область будет находиться под влиянием фронтов от циклонической депрессии над югом Западной Европы. Ожидается снег от небольшого, в начале недели, до умеренного в конце. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный сменит направление на северный, слабый, в отдельные дни порывистого характера, при котором вероятны метели. Температура воздуха будет оставаться в ночные часы в минусовых значениях, дневная около 0°.

