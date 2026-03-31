Укргидрометцентр предупредил об изменении погоды в начале апреля

Нестабильная погода в нашей стране будет обусловлена циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами.

После довольно сухого и солнечного марта синоптическая ситуация в Украине претерпит изменения. Вместо антициклональной погоды наступит пасмурная и дождливая. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"31 марта – 2 апреля в Украине синоптическая ситуация изменится: нестабильную погоду будет обусловливать циклон и связанные с ним атмосферные фронты", – говорят синоптики.

В течение 31 марта и 1 апреля в большинстве областей ожидаются умеренные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. 2 апреля дожди будут небольшими.

Давление и температура будут колебаться. Относительно теплый воздух с юга постепенно сменится прохладным с северных направлений, что наиболее ощутимо будет в западных областях. Температура ночью ожидается в пределах +3°...+10°, днем будет до +11°...+19°, а вот в западных областях термометры покажут лишь +5°...+10°.



О том, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на стабильную погоду, говорит и синоптик Виталий Постригань. По его данным, сейчас масштабная циклоническая депрессия простирается полосой от Италии до Узбекистана и на этой неделе она продолжит генерировать один циклон за другим.

По предварительным прогнозам, в выходные дни усилится гребень Азорского антициклона. Постригань говорит, что атмосферное давление будет расти, размывая облачность, погода постепенно стабилизируется.

