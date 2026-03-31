'Не стоит рассчитывать на стабильную погоду': синоптик огорчил украинцев прогнозом

На этой неделе в Украине будут идти дожди, а также ожидаются первые весенние грозы.

В ближайшие дни устойчивой погоды в Украине не будет. Ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Погода улучшится только на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

"Масштабная циклоническая депрессия простирается полосой от Италии до Узбекистана и на этой неделе продолжит генерировать один циклон за другим. Поэтому рассчитывать на стабильную погоду не стоит", – говорит синоптик.

В то же время в Украину будет поступать теплый воздух с юго-востока. В частности, в Черкасской области среднесуточная температура сохранится на 4-5 градусов выше нормы. "Таким образом, атмосферная нестабильность усиливается, энергия для гроз накапливается", – объясняет синоптик.

По предварительным расчетам, в следующие выходные усилится гребень Азорского антициклона. Постригань говорит, что атмосферное давление будет расти, размывая облачность, погода постепенно стабилизируется.

Вербное воскресенье – какая погода будет в Украине на праздник

В Украину пришли дожди, однако уже на Вербное воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сейчас на погодные условия влияет циклон, из-за чего в разных регионах периодически идут дожди.

В течение недели, отмечает эксперт, влажная погода сохранится – дожди время от времени будут проходить в большинстве областей. В то же время ближе к выходным ситуация начнет меняться к лучшему. В частности, 5 апреля, когда отмечают Вербное воскресенье, осадки почти прекратятся.

По предварительным прогнозам, небольшие дожди возможны только на юге страны, тогда как на остальной территории будет больше солнца и установится умеренно теплая весенняя погода.

