Не исключено, что метеорологическое лето продлится до 20 сентября.

Осень еще не окончательно переборола лето в Украине, поэтому пока еще будет удерживаться тепло, но есть нюанс в виде дождей. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Она отметила, что на этой и следующей неделе в Украине все еще будет удерживаться теплая погода. "Температурный фон будет выше нормы и близко к норме. И максимальная температура днем еще будет +21°...+27°", - рассказала эксперт.

В то же время, если будут проходить дожди, а они будут преимущественно на западе, то во время них температурный фон может быть +18°...+20°.

Видео дня

"Ночью, конечно, уже прохладнее: скажем, в пределах +8°...+14°, до +15°...+16°... Еще все равно будет, я думаю, среднесуточная температура около +15° и выше. То есть это еще будет продолжаться метеорологическое лето. Может, и до 20-го сентября", - сказала Голеня.

Так, осенние дожди в Украине уже начинаются, но значительного снижения температуры еще пока не ожидается.

Погода в Украине - когда придет похолодание

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что на выходных на этой неделе будет наблюдаться хорошая погода, впрочем после этого уже ожидается похолодание.

Так, на этой неделе в Украине будет достаточно тепло, хотя периодически будут проходить дожди с грозами. Ночи будут прохладными, но днем воздух будет прогреваться до летних показателей.

В частности, на выходных, 13 и 14 сентября, температура в стране снизится на один-два градуса, но все равно еще будет тепло.

Вас также могут заинтересовать новости: