Наибольшее количество осадков ожидается сегодня и завтра.

На этой неделе в Украине будет довольно тепло и периодически пройдут дожди с грозами. Ночи будут прохладными, а вот днем воздух будет прогреваться до летних показателей. Жары не ожидается, но комфортные +22°...+26° будут практически по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность и в большинстве областей пройдут дожди. Местами осадки будут с грозами. Столбики термометров покажут +22°...+27°, на юге местами - до +29°.

Во вторник, 9 сентября дожди и грозы в Украине продолжатся и их станет больше - мокрая погода ожидается уже по всей стране. Температура существенно не изменится, в большинстве областей будет +22°...+27°, на юге - до +28°.

Среда в Украине буже будет более солнечная. Дожди с грозами останутся только на юге и крайнем западе. Температура по всей старне ожидается от +23° до +27°.

В середине недели, 11 сентября, в Украине будет сухо. Днем ожидается небольшая облачность, а дожди вероятны только в Закарпатской и Львовской областях. Днем ожидается +21°...+26°, на западе Украины теплее, +23°...+28°.

Перед выходными, 12 сентября, с запада в Украину зайдет новая порция дождей. Температура не изменится. В большинстве областей будет +21°...+26°, на западе - до +28°.

На выходных, 13 и 14 сентября, температура в Украине снизится на градус-два, но все равно еще будет тепло. Дожди на западе продолжатся, а к концу недели осадки доберутся и до Житомирской области.

О том, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осеннее похолодание ожидается ориентировочно с 16-17 сентября.

