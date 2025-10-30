во второй половине месяца появятся признаки зимы.

Ноябрь 2025 принесет в Украину спокойную и прохладную погоду. Количество осадков уменьшится, а первые признаки зимы могут появиться лишь во второй половине месяца, когда столбики термометров начнут опускаться к "нулю". Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, осадков в ноябре будет на 20–40% меньше нормы. Ясных и прохладных дней станет больше, а ливней и затяжных дождей - меньше.

Осадки ожидаются преимущественно в виде дождей, но ближе ко второй половине ноября ожидается и мокрый снег.

Ожидается, что мокрый снег будет на западе, севере и в центральных областях Украины, где по ночам уже станет 0°...-2°, а днем похолодает до +2°...+6°.

На юге страны и в большинстве восточных областей будут дожди и короткие периоды похолодания, а снег вряд ли задержится.

В конце ноября уже может появиться гололедица, особенно в горных районах.

По словам Кибальчича, ноябрь будет прохладным, туманным и с редкими намеками на зиму.

Погода на ноябрь - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, средняя за ноябрь температура будет на 1-2 градуса выше обычного (около 1,6-7,5 градусов тепла).

Ожидается, что осадков за месяц выпадет 80-100% от климатической нормы.

