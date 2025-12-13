Сегодня в столице ожидается самый холодный день из ближайших.

В течение 13-17 декабря на Киевщине и в городе Киеве ожидается переменчивая погода как по осадкам, так и по температуре, с колебаниями давления и высокой влажностью воздуха. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, такую погоду в столице будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут поступать с северо-запада и запада.

Так, в течение 13-15 декабря осадки (преимущественно небольшие) в виде дождя и мокрого снега будут чередоваться с периодами без осадков. 14 декабря днем пройдет умеренный снег и дождь, а 16-17 декабря уже будет преобладать погода без осадков.

"После длительного периода теплой погоды 13 декабря температура в течение суток снизится до небольших минусов, а оживленный северо-западный ветер будет добавлять ощущение холода", - говорят в Укргидрометцентре.

Сегодняшние сутки будут самыми холодными из предстоящей пятидневки, а в дальнейшем снова температура немного повысится до +4°...+5°.

В воскресенье, 14 декабря, погодные условия в Украине усложнятся: вместе с похолоданием ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в северных, западных и центральных регионах страны, а также местами в Харьковской и Запорожской областях прогнозируют снег и мокрый снег. Возможно налипание снега, а на дорогах образуется гололедица.

В большинстве восточных областей существенных осадков не предвидится. В то же время на юге Украины будет идти дождь, а в Запорожской области он может быть с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от -3 до +3 градусов. В западных областях будет несколько теплее - от +3 до +6 градусов.

Синоптик также обратила внимание на усиление северо-западного ветра, который будет порывистым и довольно сильным.

В столице в воскресенье ожидается мокрый снег с налипанием, на дорогах будет скользко. Температура воздуха составит 0...+2 градуса.

