Укргидрометцентр порадовал прогнозом: где и когда наконец станет теплее

В нашу страну будет поступать теплый воздух, поэтому днём воздух будет заметно прогреваться.

В ближайшие несколько суток погоду в Украине будет формировать область повышенного атмосферного давления, из-за чего осадков в большинстве областей не ожидается. Только сегодня, 14 апреля, циклон принесет дождь в восточные области, а 15 апреля остаточные процессы этого циклона принесут дождь и на северо-восток страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В середине недели, по данным синоптиков, дожди пройдут и на западе страны. В пятницу еще кое-где на территории Украины будут идти дожди небольшой интенсивности. В целом больше всего осадков выпадет в восточных областях и на северо-востоке, а также в Карпатах.

В среду и четверг температура воздуха ночью будет в пределах +3°...+8°. Зато дневные максимумы в ближайшие трое суток достигнут +10°...+18°. В пятницу значения температуры существенных изменений не претерпят.

Скорость ветра достигнет 7-12 м/с, ослабевая к концу недели. В то же время сегодня днем в восточных, а также Сумской областях местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

"Поэтому будьте внимательны и осторожны. Избегайте старых деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций", – посоветовали синоптики.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только на востоке страны днем пройдет дождь.

Ветер будет 7-12 м/с, днем в восточных и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

Днем температура повысится до +11°...+16°, на Закарпатье потеплеет до +19°, а на востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее, +7°...+12°.

