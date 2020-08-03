Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +31°
В Украине завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +30°.
По народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза -сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+24°... +14°
- Кропивницкий+27°... +11°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+27°... +15°