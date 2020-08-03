Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +31°

В Украине завтра потеплеет.

Завтра в Украине будет тепло / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +30°.

По народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза -сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.

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