4 января часть Украины накроют дожди и мокрый снег

В воскресенье, 4 января, во многих областях Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки пройдут на востоке, юге и в западных областях, а на западе и севере уже будет сухая погода с солнечными прояснениями. Температура существенно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет облачно с прояснения. Осадков не ожидается, а столбики термометров днем покажут -1°...+1°.
На севере Украины сегодня также будет облачная погода, но с солнечными прояснениями. Температура днем от -2° до +1°.
На востоке страны местами пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут от -3° до +1°.
В центральной части Украины 4 января ожидается пасмурная погода. Небо будет покрыто облаками и местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура днем в пределах -1°...+2°.
Жителей юга Украины сегодня ждет пасмурная и мокрая погода, так как ожидаются дожди. Температура при этом будет самой высокой по стране - днем до +2°...+7°, а в Крыму ожидается 10-градусное тепло.
4 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
4 января - преподобного Теоктиста. По приметам, ясная погода в этот день предвещает ясную и холодную погоду на всю оставшуюся зиму.