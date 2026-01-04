4 января часть Украины накроют дожди и мокрый снег

На западе и севере Украины будет сухо.

В воскресенье, 4 января, во многих областях Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки пройдут на востоке, юге и в западных областях, а на западе и севере уже будет сухая погода с солнечными прояснениями. Температура существенно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет облачно с прояснения. Осадков не ожидается, а столбики термометров днем покажут -1°...+1°.

На севере Украины сегодня также будет облачная погода, но с солнечными прояснениями. Температура днем от -2° до +1°.

На востоке страны местами пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут от -3° до +1°.

В центральной части Украины 4 января ожидается пасмурная погода. Небо будет покрыто облаками и местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура днем в пределах -1°...+2°.

Жителей юга Украины сегодня ждет пасмурная и мокрая погода, так как ожидаются дожди. Температура при этом будет самой высокой по стране - днем до +2°...+7°, а в Крыму ожидается 10-градусное тепло.

4 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 января - преподобного Теоктиста. По приметам, ясная погода в этот день предвещает ясную и холодную погоду на всю оставшуюся зиму.

