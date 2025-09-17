В ряде обалстей завтра пройдут значительные дожди и усилится ветер.

В Украине на четверг, 18 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях значительные дожди", - прогнозируют синоптики.

Также в большинстве южных и центральных областей днем будут порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных обалстях введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 18 сентября - прогноз

В четверг, 18 сентября, в Украине ожидается прохладная и ветреная погода, а местами и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт с осадками и низкими температурами будет двигаться дальше на восток. Поэтому в западных, северных и большинстве центральных областей дожди постепенно прекратятся, небо прояснится и появится солнце. Зато в восточных регионах сохранится влажная и холодная погода.

Максимальные температурные показатели в Украине в этот день составят от +15 до +20 градусов.

Характерным признаком четверга станет порывистый, местами сильный, ветер с севера.

